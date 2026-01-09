Самые доходные профессии 2026 года. Кому больше всего заплатят и повысят зарплату

Какие новые тренды наметились на рынке труда.
В 2026 году зарплаты продолжат расти, хотя и более умеренными темпами по сравнению с предыдущими годами. По прогнозам Банка России, номинальная заработная плата увеличится в среднем на 8,4%, а с учётом инфляционных корректировок реальный рост составит 2,7%. МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля на федеральном уровне.
— Российский рынок труда выравнивается, вакансий становится меньше, а резюме больше. Тем не менее в 2026 году дефицит квалифицированных кадров сохранится, профессионалы по-прежнему будут на вес золота. Яркий тренд — автоматизация. Сотрудников, чья работа сводится к повторяющимся действиям, например ввод данных, простые обзвоны, заменяют роботами, — рассказала руководитель агентства кадрового аутсорсинга All HR Светлана Перкова.
По её словам, наблюдается высокий спрос на рабочие специальности. Специалисты, ориентированные на техническую сферу, такие как квалифицированные рабочие, сварщики, слесари, механизаторы, останутся в 2026 году в числе самых востребованных кадров.
— Если смотреть на самые доходные профессии к 2026 году без иллюзий и громких слов, становится понятно: рынок платит прежде всего за умение работать с физической реальностью — пространством, сроками, людьми и ответственностью. Чем сложнее проект и чем выше цена ошибки, тем выше доход у тех, кто способен держать всё это под контролем. Именно поэтому рост зарплат сегодня заметнее всего там, где сходятся строительство, инженерия и управление, — рассказал управляющий партнёр Main Division Андрей Глушкин.
По его мнению, ключевой тренд 2026 года — рост доходов у людей, которые умеют превращать идею в работающий объект. В строительстве, в инфраструктуре, в event-индустрии выигрывают те, кто работает на стыке инженерии, управления и практического опыта. Чем сложнее пространство и жёстче сроки, тем выше ценность специалиста, и именно за это рынок готов платить максимальные деньги.
Говоря о трендах на рынке труда, я отмечу, что одним из ключевых сегодня становится гибкость — как в формате работы, так и в подходе к поиску кандидатов. Гибридные модели работы и удалёнка уже перестали быть временной мерой и становятся нормой. На этот момент обратила внимание HR-директор интерьерной компании Mr. Doors Ирина Медведева.
— Наиболее привлекательными в промышленности (мебельной, в частности) остаются рабочие специальности (наладчики, операторы станков с ЧПУ, контролёры ОТК и другие). Кроме того, интерес будут представлять специалисты, связанные с цифровизацией, внедрением ИИ, — добавила Ирина Медведева.
Кому больше всего заплатят в 2026 году.
В IT-секторе больше всех будут зарабатывать специалисты по кибербезопасности, способные защитить информационные системы от внешних угроз, специалисты по разработке и обслуживанию нейросетей, аналитики данных, дата-сайентисты, робототехники, разработчики приложений. Такой прогноз сделала Светлана Перкова.
В строительном секторе прогнозируется высокий уровень зарплат у профессионалов, владеющих навыками работы с системами коммуникаций и слаботочных систем. В промышленности лидерами по оплате станут квалифицированные инженеры-программисты, токари, технологи металлообработки, операторы ЧПУ. В медицине и науке на вершине окажутся биотехнологи, химики высшего класса и материаловеды, чьи разработки поддержат импортозамещение лекарств и стратегические нужды страны.
— Растёт спрос и на специалистов по внешней торговле. Среди лидеров по зарплатам в этой сфере будут логисты международных маршрутов, менеджеры по продажам, отвечающие за поиск зарубежных партнёров, заключение контрактов и выполнение планов продаж на внешних рынках, — добавила Светлана Перкова.
Андрей Глушкин обратил внимание, что в классических денежных сферах вроде IT и высокотехнологичных отраслей высокие доходы сохраняются, но там рынок уже стал более избирательным. Максимальные зарплаты получают не просто разработчики или аналитики, а те, кто умеет встраивать технологии в реальные процессы: управление объектами, логистику, производство, крупные проекты. Массовый рост зарплат там закончился, зато ценность сильных, опытных специалистов только усиливается.
Строительная отрасль и всё, что связано с застройкой, сейчас переживают устойчивый рост доходов именно у специалистов на управленческих и инженерных ролях. Руководители проектов, инженеры по сложным конструкциям, специалисты по временным и нестандартным объектам, технические заказчики — это уже не «обслуживающий персонал», а ключевые фигуры проекта. Их доход растёт потому, что таких людей мало, а спрос на сложные и быстрые реализации только увеличивается.
— В event-индустрии самые высокие деньги сегодня зарабатывают не креативщики и не менеджеры по гостям, а те, кто реально застраивает пространство. Продакшен-директора, технические директора мероприятий, руководители застройки, инженеры сценических и выставочных конструкций, специалисты по свету, звуку, мультимедиа и безопасности временных объектов становятся центральными фигурами крупных форумов и бизнес-мероприятий. Современный форум — это по сути временный город, который нужно построить, запустить и разобрать без сбоев, и за эту ответственность готовы платить всё больше, — пояснил Андрей Глушкин.
Если брать сферу медицины, то сегодня терапевты остаются лидерами по количеству вакансий среди всех медицинских предложений благодаря роли в первичной диагностике. Кардиологи и эндокринологи лидируют из-за роста сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Хирурги, офтальмологи и онкологи также востребованы в государственных и частных клиниках благодаря инновациям в медицине. Об этом рассказал генеральный директор и главный врач клиники «К+31 Запад» Владимир Елишев.
По его словам, можно ожидать роста зарплат специалистов по медицинскому ПО и аналитике данных благодаря цифровизации и усилению внедрения ИИ в процессы.
— Если говорить о трендах, которые мы фиксируем в своём секторе, то это рост спроса на IT-специалистов: нужны разработчики телемедицины, аналитики данных для ИИ-диагностики и специалисты по кибербезопасности медсистем. Конечно, нельзя не учитывать дефицит узких специалистов. Работодатели предлагают релокацию, бонусы за переподготовку и гибкий график, чтобы привлекать соответствующих специалистов из регионов, — добавил Владимир Елишев.
Уже сейчас быстрее всего растут доходы у специалистов, которые работают на стыке экономики, права и аналитики. Это риск-менеджеры, эксперты по корпоративному страхованию, андеррайтеры, финансовые аналитики, специалисты по комплаенсу. Особенно ценятся те, кто умеет говорить с руководством простым языком и объяснять, где компания реально теряет деньги и что с этим делать. Об этом рассказал основатель Агентства по управлению рисками ООО «Секвойя групп» и председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортёров и импортёров Максим Гмыря.
— Страхование бизнеса тоже сильно меняется. Всё меньше компаний готовы покупать стандартные полисы «на всякий случай» и всё чаще ищут осмысленные решения под конкретные задачи — производство, логистику, ИТ, ВЭД, ответственность перед партнёрами. Это автоматически повышает ценность специалистов, которые понимают отрасль, умеют считать риски и договариваться со страховщиками. Такой человек для компании — не расход, а ценный актив, способный избежать крупных проблем, сберечь ресурсы компании при форс-мажорах и «чёрных лебедях». Поэтому за сильных экспертов готовы платить заметно выше рынка, — добавил Максим Гмыря.
По его словам, бизнесу больше не нужны те, кто работает строго по шаблону. Нужны люди, которые видят картину целиком, умеют анализировать данные, просчитывать сценарии и заранее готовить компанию к сложным ситуациям, причём не только негативным. Иногда неготовность к резкому росту приносит больше вреда, чем внешние проблемы. Именно поэтому в 2026 году в топ доходных профессий войдут управление рисками и страхование, где ценится не должность, а реальный вклад в стабильность и доход бизнеса.