Самые доходные профессии 2026 года. Кому больше всего заплатят и повысят зарплату

— Если смотреть на самые доходные профессии к 2026 году без иллюзий и громких слов, становится понятно: рынок платит прежде всего за умение работать с физической реальностью — пространством, сроками, людьми и ответственностью. Чем сложнее проект и чем выше цена ошибки, тем выше доход у тех, кто способен держать всё это под контролем. Именно поэтому рост зарплат сегодня заметнее всего там, где сходятся строительство, инженерия и управление, — рассказал управляющий партнёр Main Division Андрей Глушкин.