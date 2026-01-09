Адвокат Лурье: Долина покинула квартиру в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники, которую ранее продала за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
— Долина освободила квартиру, — сказала юрист в беседе с РИА Новости.
По данным журналистов, 5 января в перевозе вещей Ларисы Долиной были задействованы два грузовых автомобиля и один микроавтобус. В них вывезли стойки с концертными нарядами, мешки, коробки и часть мебели.
25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко, адвокат покупательницы, потребовала от певицы добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.
30 декабря в СМИ появилась информация, что Долина отказалась отдавать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что это не совсем соответствует действительности. Правозащитник подчеркнула, что они ждут, пока Долина и члены ее семьи съедут с квартиры.