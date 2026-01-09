Адвокат Лурье: Долина покинула квартиру в Хамовниках

30 декабря в СМИ появилась информация, что Долина отказалась отдавать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что это не совсем соответствует действительности. Правозащитник подчеркнула, что они ждут, пока Долина и члены ее семьи съедут с квартиры.