Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Лурье: Долина покинула квартиру в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники, которую ранее продала за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Народная артистка России Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники, которую ранее продала за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

— Долина освободила квартиру, — сказала юрист в беседе с РИА Новости.

По данным журналистов, 5 января в перевозе вещей Ларисы Долиной были задействованы два грузовых автомобиля и один микроавтобус. В них вывезли стойки с концертными нарядами, мешки, коробки и часть мебели.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко, адвокат покупательницы, потребовала от певицы добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.

30 декабря в СМИ появилась информация, что Долина отказалась отдавать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что это не совсем соответствует действительности. Правозащитник подчеркнула, что они ждут, пока Долина и члены ее семьи съедут с квартиры.