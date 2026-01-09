Умерла двукратная олимпийская чемпионка Семёнова — одна из самых высоких баскетболисток в истории

Сборная СССР под руководством Семеновой также завоевала три титула чемпионов мира (в 1971, 1975 и 1983 годах). Кроме того, баскетболистка десять раз выигрывала чемпионат Европы (1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1981, 1983, 1985).
Ульяна Семёнова — легендарная советская баскетболистка, одна из самых высоких баскетболисток в истории (рост — 2,13 м). Родилась 9 марта 1952 года в Латвии. Семёнова была главной звездой советской сборной по баскетболу в 1970−80-е годы. Считается одной из лучших баскетболисток XX века за невероятное сочетание роста, техники и интеллекта в игре.
Ранее бывший форвард сборной Бразилии и игрок мини-футбольного клуба «Норникель» Алекс Фелипе скончался в аэропорту Ухты в возрасте 32 лет. Он почувствовал резкое недомогание сегодня вечером, сразу после завершения полуфинального матча Кубка России против команды «Ухта». В терминале аэропорта, уже перед самым вылетом, спортсмен внезапно потерял сознание, упал и получил удар головой о твёрдую поверхность пола.
