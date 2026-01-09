Умерла двукратная олимпийская чемпионка Семёнова — одна из самых высоких баскетболисток в истории

Ульяна Семёнова — легендарная советская баскетболистка, одна из самых высоких баскетболисток в истории (рост — 2,13 м). Родилась 9 марта 1952 года в Латвии. Семёнова была главной звездой советской сборной по баскетболу в 1970−80-е годы. Считается одной из лучших баскетболисток XX века за невероятное сочетание роста, техники и интеллекта в игре.