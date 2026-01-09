Трамп: может встать выбор между НАТО и Гренландией

«Когда его спросили, что для него важнее, получение Гренландии или сохранение НАТО, господин Трамп отказался ответить прямо, но признал, что это может быть выбор. Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без США в его основе», — говорится в публикации.