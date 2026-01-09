Трамп: может встать выбор между НАТО и Гренландией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил, что ему придётся сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением Североатлантического альянса.
В разговоре с американским изданием The New York Times он не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить альянс или получить контроль над Гренландией.
«Когда его спросили, что для него важнее, получение Гренландии или сохранение НАТО, господин Трамп отказался ответить прямо, но признал, что это может быть выбор. Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без США в его основе», — говорится в публикации.
Напомним, Трамп заявлял о присоединении Гренландии к Соединённым Штатам. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать».
В Дании заявили, что будут сразу стрелять при вторжении военных США в Гренландию.
По данным Origo, Европа нервничает из-за риторики Соединённых Штатов в отношении Гренландии.
Ранее европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают серьёзную озабоченность в ЕС.