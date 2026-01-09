Танцовщица Татьяна Шишина скончалась в день похорон мужа-ветерана СВО

Необычный случай произошел, когда 60-летний китаец едва не скончался, уснув на кровати покойной матери. Пенсионер решил последовать местному обычаю — по традиции он должен был несколько дней спать на кровати умершей. Люди верят, что таким образом душа может спокойно перейти в загробный мир.