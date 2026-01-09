Мечтали о богатых, а очнулись в реанимации: шокирующий финал для девушек из мира сопровождения

Пока девушка была без сознания, практически вся русскоязычная пресса гадала, что могло произойти. В тот момент было известно, что Мария Ковальчук 9 марта отпраздновала в Дубае день рождения, а на следующий день сказала родителям, что едет в отель с новыми знакомыми. После этого она больше не выходила на связь.