Мечтали о богатых, а очнулись в реанимации: шокирующий финал для девушек из мира сопровождения

Вечеринка шейхов или ловушка?
Самый резонансный скандал прошлого года вспыхнул весной, когда после якобы «вечеринки шейхов» в Дубае на обочине дороги местные жители подобрали переломанную во множестве мест 20-летнюю украинскую эскортницу Марию Ковальчук.
Пока девушка была без сознания, практически вся русскоязычная пресса гадала, что могло произойти. В тот момент было известно, что Мария Ковальчук 9 марта отпраздновала в Дубае день рождения, а на следующий день сказала родителям, что едет в отель с новыми знакомыми. После этого она больше не выходила на связь.
Масла в огонь подлила дубайская полиция, заявившая, что девушка каким-то образом пробралась на стройку и упала с высоты.
После этого пресса писала, что Ковальчук могла стать участницей так называемых туалетных вечеринок Porta Potty Dubai, на которых богачи удовлетворяют странные фетиши и которые иногда плохо заканчиваются для их участниц. По слухам, гостьи часто становятся жертвами физического и сексуального насилия. Некоторые модели со стажем делились в СМИ страшилками, что песчаные окрестности Дубая — это настоящее кладбище пропавших в ОАЭ путан.
Когда же Ковальчук пришла в себя и решилась на интервью, она выдвинула собственную версию событий. Мол, она не собиралась ни на какие вечеринки и планировала улететь из Дубая в Таиланд, но опоздала на рейс.
По её словам, сидящую в лобби отеля Five Jumeirah Village грустную красотку заприметил молодой человек по имени Артём, выслушавший её и предложивший помощь. Мол, она может остаться у него в номере, а потом его отец на частном джете отправит Ковальчук на острова.
Поначалу в номере всё складывалось благополучно: Артём привёл друзей, было приятное общение, но со временем ситуация изменилась. Парни, по словам модели, пили виски и что-то употребляли, становились всё агрессивней и затем якобы заявили: «Ты принадлежишь нам, будем делать всё, что захотим».
В итоге у неё отобрали телефон, а одна из присутствующих девушек забрала личные вещи Ковальчук и зачем-то надела её платье. Модель пыталась бежать, ей удалось вырваться из отеля и каким-то образом оказаться на строительной площадке по соседству. Там она почувствовала удар — и следующее воспоминание: она лежит на обочине и просит помощи у водителя проезжавшего мимо автомобиля.
Мария Ковальчук назвала имена людей, с которыми она оказалась в номере 11 марта. По её словам, там находились 28-летний Александр Лаптинский из Белоруссии, 19-летняя Александра Мерцалова, 16-летняя М. из Киева, чей отец занимается бизнесом в Узбекистане. Артёмом якобы оказался Артём Папазов — сын крупного бизнесмена из Донецка.
За что избили модель, искавшую миллиардера?
В декабре пропавшую из московской квартиры 33-летнюю кубанскую модель Анжелику Тартанову нашли в тяжёлом состоянии в реанимации ГКБ № 1 им. Пирогова. Там она оказалась в последних числах ноября. Ей сделали несколько операций, в результате которых она лишилась половины черепной коробки и теперь у девушки провалы в памяти.
Её родные рассказали, что Тартанова переехала в Москву из Краснодара, там она оставила 16-летнего сына ради карьеры якобы модели. В столице она познакомилась с 40-летним московским бизнесменом Дмитрием Кузьминым — именно его сейчас обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью подруге.
В какой-то момент спутник стал контролировать отношения, поставил прослушку на телефон подруги, читал все её сообщения, включая удалённые. Бывало, что и рукоприкладствовал. Их роман длился около полугода, после чего красотка решила сбежать от возлюбленного, но не получилось — Кузьмин нашёл её раньше. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Life.ru выяснил, что причины для ревности у мужчины были. Активную жизнь девушка вела не только публично, но и в закрытых тематических чатах, группах и телеграм-каналах. Она нашлась среди подписчиков этих площадок, в которых до сих пор можно прочесть её сообщения.
Девушка много ездила по стране, а также путешествовала за рубежом и уже на местах искала тёплые компании, давая объявления в чатах знакомств. Возможно, Анжелика использовала эту стратегию сознательно, понимая, что обширный круг общения однажды сможет её поднять на олимп известности и, соответственно, заработка.
А кроме этого она искала девушек для своих богатых знакомых.
— Знакомство на содержание-ищу миллиардеру девушку. Мужчине 53 года, без вредных привычек. Знаю давно. Рассматривает с любого города. Строго всё своё. Возраст не младше 23. Феики мимо (орфография и пунктуация авторские. — Прим. Life.ru), — это объявление кубанская модель опубликовала на шести разных площадках с крайне сомнительной репутацией, включая крупнейший в стране нелегальный портал эскорт-услуг.
Как выяснил Life.ru, наибольший интерес для Анжелики Тартановой в Сети представляли темы заработка, знакомств, эскорта, путешествий (в основном два направления: Таиланд и Дубай), блокчейна и криптовалют, а также азартных игр. Это как раз те сферы, в которых опытные «светские львицы» обычно ищут себе богатых покровителей.
За что гимнастки-близняшки напали на полицию?
Ещё двум украинским эскортницам, сёстрам-близняшкам Анжеле и Альбине Осиновским, можно сказать, повезло. В тюрьму они могут сесть в целости и сохранности потому, что подрались… со столичными полицейскими.
Компания из мужчины и двух сестёр-близняшек летом привела в столичный ТРЦ «Авиапарк» развлечь ребёнка одной из девушек. В какой-то момент им захотелось покурить, но выходить из центра было лень. В итоге закурили прямо при детях — и администрация вызвала полицию.
Прибывшие дежурные решили доставить курившего мужчину в отделение, но получили жёсткий отпор от его спутниц. Потасовка с разъярёнными посетительницами длилась около 20 минут. Её накал можно представить по тому, что силовикам в итоге пришлось использовать перцовый газ, а доставляли зачинщиков в отделение аж два наряда полиции.
Там и выяснилось, что Анжела и Альбина Осиновские — известные украинские гимнастки, участницы сборной Украины по художественной гимнастике. А кроме того, хорошо известные в среде любителей московской клубнички.
Похоже, участие близняшек-гимнасток в вечеринках московских «шейхов» приносило им неплохой доход. Life.ru выяснил, что как минимум одна из сестёр к настоящему времени имеет гражданство России и обе живут в самом центре Москвы — на Большой Грузинской улице. Здесь в кирпичной сталинке расположена просторная «трёшка» площадью более 80 квадратов. Рыночная цена одного квадратного метра здесь стартует от почти полумиллиона рублей. Таким образом, это жильё может оцениваться в 40 млн.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), участникам теперь грозит до пяти лет колонии.