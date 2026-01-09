Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ИКИ РАН заявили о крупном взрыве на Солнце

В середине дня, 8 января, на Солнце произошел мощный взрыв.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце 8 января зарегистрировали крупный взрыв. Пока остается не ясным, по какой причине он произошел. Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что взрыв произошел в середине дня. Исследователи также уточнили, что еще две недели назад на Солнце не наблюдалось ничего необычного. Утверждается, что активность может быть обусловлена вспышкой в группе пятен среднего размера.

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — уведомили в ИКИ РАН.

Кроме того, 10 января некоторые россияне смогут увидеть противостояние Юпитера с Солнцем. В эту ночь планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем. Одна из сторон Юпитера будет полностью освещена.