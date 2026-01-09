В ИКИ РАН заявили о крупном взрыве на Солнце

На Солнце 8 января зарегистрировали крупный взрыв. Пока остается не ясным, по какой причине он произошел. Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отметили, что взрыв произошел в середине дня. Исследователи также уточнили, что еще две недели назад на Солнце не наблюдалось ничего необычного. Утверждается, что активность может быть обусловлена вспышкой в группе пятен среднего размера.
«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — уведомили в ИКИ РАН.
Кроме того, 10 января некоторые россияне смогут увидеть противостояние Юпитера с Солнцем. В эту ночь планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем. Одна из сторон Юпитера будет полностью освещена.