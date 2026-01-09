Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские майнеры массово продают оборудование из-за ударов России

Криптобизнес на Украине трещит по швам. Трейдеры в срочном порядке избавляются от майнинг-ферм. Причина — атаки на энергообъекты сделали добычу биткоина не просто убыточной, а по-настоящему рискованной, пишет Mash.

Источник: Life.ru

Всё упирается в электричество. Один майнер, работая круглые сутки, «съедает» столько же, сколько шесть двухкомнатных квартир. При нынешних тарифах расходы на него — около 8200 гривен (примерно 15000 рублей) в месяц, а доход — всего 6300. Минус 1900 с каждой единицы техники. И это в лучшем случае.

Кстати, в 2020 году «Энергоатом» планировал строить дата-центры для майнинга при АЭС. Сейчас же криптоэнтузиасты думают лишь о том, как быстрее продать железо и отойти от дел, пока не стало слишком поздно.

Всё самое важное о деньгах, ценах и достижениях — в разделе «Экономика» на Life.ru.