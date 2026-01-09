Украинские майнеры массово продают оборудование из-за ударов России

Всё упирается в электричество. Один майнер, работая круглые сутки, «съедает» столько же, сколько шесть двухкомнатных квартир. При нынешних тарифах расходы на него — около 8200 гривен (примерно 15000 рублей) в месяц, а доход — всего 6300. Минус 1900 с каждой единицы техники. И это в лучшем случае.