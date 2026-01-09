США планируют купить гренландцев: жителям острова могут предложить тысячи долларов

Американцы активно обсуждают план присоединения Гренландии к США. По данным Reuters, Вашингтон может предоставить жителям острова огромные выплаты за отделение от Дании.
По версии агентства, США планируют начислять гренландцам до ста тысяч долларов. Как утверждается, эта идея в серьез поставлена на обсуждение. Однако официально эта информация не подтверждалась.
«Американские чиновники обсуждали отправку крупных сумм гренландцам в рамках своих попыток убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к США», — сказано в статье.
Дания и ее союзники по НАТО уже проводят совещания по обороне острова. Эксперты рассказали KP.RU, что стоит ожидать от президента США Дональда Трампа. Он неоднократно подчеркивал, что твердо нацелен присоединить Гренландию.