Журналист Евгений Сафронов найден мертвым во Франции

Как уточнил журналист Денис Балашов, речь идет о Евгении Сафронове. По его словам, Сафронов ранее работал в издании, признанном в России иноагентом, но был уволен в конце 2024 года. Это привело к проблемам с документами и переездам, пока он не получил французскую визу. В последние месяцы, по словам Балашова, Сафронов находился в депрессии.