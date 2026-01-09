Ричмонд
Журналист Евгений Сафронов найден мертвым во Франции

В городе Медон, пригороде Парижа, было найдено тело 38-летнего российского журналиста. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на свои источники.

В городе Медон, пригороде Парижа, было найдено тело 38-летнего российского журналиста. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на свои источники.

Тело мужчины нашли 6 января на асфальте рядом с домом, где он проживал. При осмотре квартиры полиция обнаружила в мусорном ведре пустые упаковки от медикаментов, говорится в статье.

По информации Le Parisien, погибшим является внештатный журналист из России, которому «могли угрожать убийством», однако основной версией следствия остается самоубийство.

Как уточнил журналист Денис Балашов, речь идет о Евгении Сафронове. По его словам, Сафронов ранее работал в издании, признанном в России иноагентом, но был уволен в конце 2024 года. Это привело к проблемам с документами и переездам, пока он не получил французскую визу. В последние месяцы, по словам Балашова, Сафронов находился в депрессии.

— Ровно неделю назад сообщил о взломе своих телефонов, соцсетей, мессенджеров, акаунта на Госуслугах, что окончательно выбило его из равновесия. Утром 6 января Женя покончил с собой, — написал журналист в своем Telegram-канале.

