Мусульманский календарь на 2026 год: праздники, посты и важные духовные даты

Особенности исламского лунного календаря: почему даты меняются.
Исламский календарь основан на лунных циклах, в отличие от григорианского, который базируется на движении. По этой причине лунный календарь короче солнечного на 11−12 дней, а значит, и даты мусульманских праздников ежегодно сдвигаются на аналогичное количество дней. Но в то же самое время в разных странах мира начало нового лунного месяца может отличаться, поскольку где-то ориентируются на визуальное наблюдение новой Луны, а этому может помешать облачность, либо на астрономические расчёты, которые также имеют свою погрешность.
Отсчёт мусульманского календаря ведётся с событий, связанных с переселением пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину, — Хиджры, которая произошла в 622 году. По этой причине исламский календарь также именуют календарём по Хиджре.
В России, как правило, применяется комбинированный подход, а окончательное решение принимают духовные управления мусульман как федерального, так и регионального уровня.
Мусульманские праздники — 2026.
Ночь Ми́радж (ночь с 15 на 16 января).
В ночь Ми́радж (ночь Вознесения) пророк Мухаммед совершил путешествие в Иерусалим и вознёсся на небо. По дороге он останавливался для молитвы в Медине, а также на родине пророка Исы (Иисуса) в Вифлееме. После молитвы в Иерусалиме ему явился ангел Джабраил и предложил испить вина или молока. Мухаммед выбрал молоко и за это был вознесён на небеса.
Там он встретил первого человека на Земле — пророка Адама, Ису и его мать Марьям (Деву Марию), пророков Юсуфа (Иосифа), Идриса, Харуна, Мусу (Моисея) и Ибрагима (Авраама). Тогда же Мухаммеду было позволено увидеть рай и ад, а Аллах передал наказ мусульманам читать обязательный намаз.
По возвращении Мухаммед передал людям всё, что видел.
Мусульмане стараются проводить эту ночь в обязательных молитвах. Непременно следует воздавать хвалу Мухаммеду (салават). Также стоит покаяться в грехах, помолиться за близких и по возможности раздать закят (милостыню) бедным.
Ночь Бараат (ночь со 2 на 3 февраля).
Эта ночь очень важна для мусульман, так как её название переводится как «ночь очищения». Именно в неё Аллах принимает покаяние верующих.
Она выпадает на 15-е число месяца Шабан — восьмого месяца мусульманского календаря. В 2026 году это ночь со 2 на 3 февраля. День накануне правоверные мусульмане стараются держать пост для подготовки к Рамадану. В саму ночь нужно трижды прочитать 36-ю суру Священной книги «Ясин» — пророк Мухаммед утверждал, что она является сердцем Корана и тому, кто выучит её в оригинале, будут прощены грехи.
Также необходимо читать как можно больше дуа и совершать так называемые тасбих-намазы — для покаяния. Считается, что, если человек сделает что-то запретное именно в эту ночь, грех будет многократно утроен.
Рамадан-2026: дата начала, продолжительность и духовный смысл.
Священный месяц Рамадан в 2026 году наступит с заходом солнца 18 февраля. Пост продлится 29 дней, последний день — 19 марта. По окончании Рамадана — 20 марта — наступит праздник Ураза-байрам.
Рамадан — самый почитаемый месяц исламского календаря. Это связано с тем, что именно в этом месяце верующие могут получить наибольшую награду посредством соблюдения поста, совершения таравих-намазов, чтения Корана, раздачи милостыни и иных богоугодных деяний.
Соблюдение поста в месяц Рамадан — один из столпов ислама. Ураза — воздержание от пищи, воды, супружеских отношений и развлечений в дневное время — обязательна для верующих. Кроме того, в этот месяц крайне рекомендуется усердствовать в благих делах и отказываться от греховного, поскольку хорошие поступки в Рамадан воздаются многократно.
Есть можно до первых признаков рассвета (сухур) и после захода солнца (ифтар). От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, пожилые и больные (в том числе душевно), а также те, кто находится в это время в пути.
Кроме того, значимость Рамадана объясняется тем, что именно в этом месяце произошли многие значимые для мусульман события — ниспослание Корана, сражение при Бадре, завоевание Мекки и другие.
Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр, ночь с 16 на 17 марта).
Особое место в месяце Рамадан занимает Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр). Она скрыта среди последних десяти ночей Рамадана и чаще всего приходится на 27-ю ночь. В 2026 году это ориентировочно ночь с 16 на 17 марта.
Именно в Ночь предопределения ангел Джабраил ниспослал пророку Мухаммеду первые аяты 96-й суры «Аль-Аляк» Священного Корана. Поклонение в это время превосходит аналогичное действие в любую другую ночь на тысячу месяцев, что равняется 83 годам, то есть одной человеческой жизни. Например, за один намаз в Ночь аль-Кадр верующему запишется такая награда, словно он совершал этот намаз в течение 83 лет. Следует простить все обиды и сделать выводы. Категорически нельзя сплетничать, сквернословить, грешить иным образом — наказание за проступки будет увеличено.
Ураза-байрам — 2026: праздник разговения.
Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр) — один из двух главных и древнейших исламских праздников. Этот день символизирует разговение и окончание поста в месяц Рамадан. Его начали отмечать в 624 году — тогда пророк Мухаммед впервые объявил день разговения. Праздник принято отмечать три дня. Самый главный — первый день месяца Шавваль, в 2026 году он наступает с рассветом 30 марта.
К празднику готовятся заранее — тщательно убирают дома, обновляют интерьер. Накануне готовят праздничные блюда. Обычно это плов, беляши, чак-чак, кыстыбый, бешбармак, пахлава.
В этот день с утра мужчины-мусульмане отправляются в мечеть для совершения праздничного намаза. Потом семьи собираются за столом, ходят в гости к родственникам и друзьям, обмениваются подарками. Приветствуют друг друга фразой «Ид мубарак», что значит «Благословенного праздника».
В Ураза-байрам также рекомендуется посетить могилы ушедших близких и навести на них порядок. Не допускается ссориться, ругаться, отвлекаться на домашние дела (кроме приготовления праздничного стола).
В некоторых субъектах России, в том числе в Крыму, Татарстане, Чечне, Дагестане, Ингушетии, праздник разговения объявляется официальным выходным днём.
День Арафа (26 мая).
День Арафа отмечается в память о встрече первых людей — пророка Адама и Хаввы (Евы). По преданию, после изгнания из рая они воссоединились на горе Арафат, которая расположена в двадцати километрах от Мекки.
День Арафа, согласно традиции, желательно встретить во время хаджа — паломничества по святым местам.
Паломники проводят этот день на склонах самой горы и в долине около неё. Там они молятся до захода солнца и слушают проповеди. Если человек не посетил Арафат, его хадж считается невыполненным.
Но большинство верующих в это время всё же находятся дома. В День Арафа рекомендуется по возможности держать пост, а закончить домашние дела следует в первой половине дня. Вторую половину дня нужно провести в молитвах. Каких-то особых требований к ним нет, но желательно прочесть салават пророку Мухаммеду и попросить прощения за грехи и обиды.
Курбан-байрам — 2026: жертвоприношение и милосердие (27 мая).
Праздник жертвоприношения — Курбан-байрам (по-арабски Ид аль-Адха) — мусульмане в 2026 году отметят 27 мая. Он наряду с Ураза-байрамом считается одним из двух наиболее значимых праздников в исламе.
В этот день верующие мужчины совершают праздничный коллективный намаз, а после выполняют жертвоприношение. В качестве жертвенных животных используются овцы, козы, коровы и верблюды. Жертвоприношение совершается в течение трёх дней, а мясо распределяется между семьёй, гостями и нуждающимися. Мусульмане накрывают праздничный стол и угощают родных и соседей.
Курбан-байрам объявляют выходным днём в российских регионах, где наиболее распространён ислам. Обычно в этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Республики Крым, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни.
Дни такбира ат-Ташрик (26−30 мая).
Приходятся на День Арафа, Курбан-байрам и три дня после. Считается, что они отмечены особым благословением. В этот период нельзя поститься (кроме Дня Арафа) и следует как можно чаще поминать и восхвалять Аллаха, особенно после приёма пищи. Рекомендуется возносить дуа, просить о прощении грехов и даровании благословения.
Начало 1448 года по Хиджре (16 июня).
Отмечается в первый день месяца Мухаррам. Особых предписаний о его праздновании нет, в эту дату имамы в мечетях читают проповеди о Хиджре — переселении мусульман из Мекки в Медину. В течение всего Мухаррама дозволяется держать пост.
День Ашура (25 июня).
День Ашура — десятый день месяца Мухаррам. Именно в этот день, по преданию, были созданы небеса и сотворён первый человек и пророк — Адам. Тогда же Аллах принял его покаяние.
Также в День Ашура ковчег пророка Нуха (Ноя) пристал к горе Арарат, а пророк Муса (Моисей) был спасён от фараона.
В эту дату принято уделять особое внимание совершению добрых дел. Считается, что за милостыню в День Ашура Аллах одарит наградой «размером с гору Ухуд».
Маулид ан-Наби (ночь с 24 на 25 августа).
Рождество пророка Мухаммеда. Отмечается на 12-й день Раби аль-Авваль — третьего месяца мусульманского календаря. В этот день читают проповеди о Мухаммеде, принято возносить ему салават и благодарить Аллаха за его рождение. Также нужно обращаться к Всевышнему с молитвами и раздавать милостыню.
Ночь Рагаиб (ночь с 10 на 11 декабря).
Ночь Рагаиб отмечается в ночь первой пятницы месяца Раджаб. Именно тогда родители пророка Мухаммеда, Абдулла и Амина, стали мужем и женой.
Дата является важным шагом в подготовке к посту в месяц Рамадан. В предшествующий ей четверг принято поститься до захода солнца. Саму ночь мусульмане проводят в молитвах — за каждую Аллах воздаёт особую благодать, поэтому верующие стараются прочитать пропущенные намазы, читать дуа (молитвы) за себя и близких, просить о прощении грехов и восхвалять пророка.
Священные месяцы в 2026 году.
Отдельно в исламском календаре выделяются четыре месяца, которые именуются запретными: Зуль-каада, Зуль-хиджа, Мухаррам и Раджаб. Месяц Раджаб начался 21 декабря 2025 года и продлится до 19 января 2026-го, Зуль-каада продлится с 18 апреля по 17 мая, Зуль-хиджа — с 18 мая по 15 июня, Мухаррам — с 16 июня по 14 июля.
Эти месяцы именуют запретными, поскольку в них Аллах запретил ведение войн и любые конфликты. Соответственно, верующим необходимо в эти периоды стараться не ссориться, особенно с родными и близкими, а, наоборот, укреплять родственные связи.
Также желателен пост по понедельникам и четвергам, а также 13, 14 и 15-го числа в каждый из месяцев, поскольку это считается Сунной пророка.
Где узнать точные даты: официальные источники в России.
Для уточнения дат праздников мусульманам в России рекомендуется обращаться к официальным источникам. Во-первых, это могут быть федеральные духовные управления: ДУМ РФ, ЦДУМ России, ДСМР.
Во-вторых, для получения более точной информации, касающейся региона вашего проживания, можно обратиться в региональный муфтият, они действуют практически в каждом субъекте РФ. Например, в Москве — Духовное управление мусульман Москвы, в Татарстане — ДУМ РТ, в Подмосковье — Духовное управление мусульман МО.
Также можно лично обратиться к имаму в мечети, который ответит на вопросы, связанные с теми или иными мусульманскими праздниками.
Советы для мусульман в 2026 году: как жить по лунному календарю.
Чтобы год прошёл максимально продуктивно в духовном плане, мусульманам необходимо на протяжении года следить за значимыми датами и заранее готовиться к ним. Например, перед наступлением Рамадана некоторые верующие начинаются поститься заблаговременно, чтобы подготовить свой организм к уразе.
Кроме того, на протяжении всего года верующий должен работать над укреплением своего имана, поскольку сильная вера — прямой залог продуктивного поведения не только в праздничные и значимые дни, но и в течение всего календарного года.