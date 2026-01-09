Мусульманский календарь на 2026 год: праздники, посты и важные духовные даты

Исламский календарь основан на лунных циклах, в отличие от григорианского, который базируется на движении. По этой причине лунный календарь короче солнечного на 11−12 дней, а значит, и даты мусульманских праздников ежегодно сдвигаются на аналогичное количество дней. Но в то же самое время в разных странах мира начало нового лунного месяца может отличаться, поскольку где-то ориентируются на визуальное наблюдение новой Луны, а этому может помешать облачность, либо на астрономические расчёты, которые также имеют свою погрешность.