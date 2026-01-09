У одного из астронавтов на МКС возникли проблемы со здоровьем

Ранее специализированный портал Spaceflight Now писал со ссылкой на НАСА, что ведомство изучает вопрос досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы медицинского характера у одного из астронавтов. Перед этим НАСА опубликовало пресс-релиз, в котором заявило, что переносит планировавшийся на четверг выход в открытый космос после появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.