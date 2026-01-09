НАСА досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за болезни астронавта

Ранее сообщалось, что космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев официально допущен к полёту на американском корабле Crew Dragon и работе на Международной космической станции. На той же комиссии положительное решение было принято и в отношении другого космонавта — Сергея Тетерятникова. Он признан годным к началу подготовки к предстоящему космическому полёту в составе экипажа.