НАСА досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за болезни астронавта

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман объявил о принятии экстренного решения относительно миссии Crew-11, находящейся на Международной космической станции (МКС).

Источник: Life.ru

В четверг, 9 января, на пресс-конференции Айзекман сообщил, что экипаж будет досрочно возвращен на Землю в связи с «неуточнённой проблемой со здоровьем», затронувшей одного из астронавтов.

«Я принял решение, что в интересах наших астронавтов вернуть Crew-11 до их запланированного возвращения», — заявил руководитель ведомства.

Он уточнил, что астронавты вернутся на Землю в ближайшие дни, однако точная дата возвращения пока не названа. Это решение было принято в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности и здоровья члена экипажа.

Ранее сообщалось, что космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев официально допущен к полёту на американском корабле Crew Dragon и работе на Международной космической станции. На той же комиссии положительное решение было принято и в отношении другого космонавта — Сергея Тетерятникова. Он признан годным к началу подготовки к предстоящему космическому полёту в составе экипажа.

