Шальные траты в декабре и пустой январь: Как не остаться без денег после праздников — инструкция от ЦБ

Эксперты Банка России в разговоре с SHOT ПРОВЕРКОЙ дали чёткие советы, как этого избежать. Они призвали тренировать навыки жить по средствам и избегать импульсивных покупок. Также важно составить план доходов и расходов и откладывать деньги в резерв.
Что ещё можно сделать прямо сейчас:
Рассчитать минимальный бюджет до следующей зарплаты. Отключить все необязательные подписки — на стриминги, музыку и приложения. Если все же потратили слишком много, обратиться в свой банк. Многие предлагают льготные программы для тех, кто перебрал с тратами на праздники.
