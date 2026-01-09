Шальные траты в декабре и пустой январь: Как не остаться без денег после праздников — инструкция от ЦБ

Рассчитать минимальный бюджет до следующей зарплаты. Отключить все необязательные подписки — на стриминги, музыку и приложения. Если все же потратили слишком много, обратиться в свой банк. Многие предлагают льготные программы для тех, кто перебрал с тратами на праздники.