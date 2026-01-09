Ричмонд
Шальные траты в декабре и пустой январь: Как не остаться без денег после праздников — инструкция от ЦБ

Декабрьская зарплата часто приходит раньше, а январская — с задержкой. Из-за этого легко спустить все накопления на гулянки и подарки, а потом встретить январь с пустым кошельком.

Источник: Life.ru

Эксперты Банка России в разговоре с SHOT ПРОВЕРКОЙ дали чёткие советы, как этого избежать. Они призвали тренировать навыки жить по средствам и избегать импульсивных покупок. Также важно составить план доходов и расходов и откладывать деньги в резерв.

Что ещё можно сделать прямо сейчас:

Рассчитать минимальный бюджет до следующей зарплаты. Отключить все необязательные подписки — на стриминги, музыку и приложения. Если все же потратили слишком много, обратиться в свой банк. Многие предлагают льготные программы для тех, кто перебрал с тратами на праздники.

