Российская фигуристка Горбачева вернулась из Германии после операции на колене

Фигуристка Алина Горбачева, бронзовый призер чемпионата России 2024 года, сообщила о возвращении из Германии, где ей провели операцию на колене.
Спортсменка опубликовала в соцсетях видео, на котором она передвигается по аэропорту в инвалидном кресле, на правой ноге виден медицинский ортез.
— Домой, — написала девушка в своем Telegram-канале.
2 января фигурист Даниил Самсонов рассказал, что перенес три операции на коленях. По его словам, проблемы со здоровьем начались после того, как в 2020 году ему диагностировали болезнь Осгуда — Шляттера. Спортсмен сообщил, что все операции проходили в Москве: две — на правой ноге и одна — на левой. Он отметил, что долго не решался на лечение, продолжал кататься и готовился к чемпионату мира, из-за чего только усугубил ситуацию.
В октябре стало известно, что двухкратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой предстоит тяжелая операция на обе ноги. По словам Медведевой, проблемы со здоровьем у нее были с самого рождения. Постоянные нагрузки и спортивные тренировки только усугубили ситуацию.