Российская фигуристка Горбачева вернулась из Германии после операции на колене

2 января фигурист Даниил Самсонов рассказал, что перенес три операции на коленях. По его словам, проблемы со здоровьем начались после того, как в 2020 году ему диагностировали болезнь Осгуда — Шляттера. Спортсмен сообщил, что все операции проходили в Москве: две — на правой ноге и одна — на левой. Он отметил, что долго не решался на лечение, продолжал кататься и готовился к чемпионату мира, из-за чего только усугубил ситуацию.