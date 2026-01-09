NASA досрочно вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило наличие проблем со здоровьем у одного из астронавтов. Миссия Crew-11 будет досрочно возвращена с МКС на Землю. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман в ходе пресс-конференции.