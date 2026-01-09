NASA досрочно вернет экипаж Crew-11 с МКС из-за проблемы со здоровьем астронавта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение о досрочном возвращении на Землю экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС). Причиной стала проблема со здоровьем у одного из членов экипажа. Об этом в четверг, 8 января, на пресс-конференции объявил руководитель NASA Джаред Айзекман.
— Я принял решение, что в интересах наших астронавтов вернуть Crew-11 до их запланированного возвращения, — заявил Айзекман.
Он уточнил, что экипаж вернется «в ближайшие дни», однако точную дату не назвал, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что NASA изучает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) раньше срока.
