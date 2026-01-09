Ричмонд
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам

РИА Новости: в диспансеризацию включат скрининги на вирусные гепатиты.

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам, в обследование включат скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья, сообщил РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.

«Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было. У женщин также проводится жидкостная цитология — это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию», — сказал Демидик.

Врач добавил, что для маломобильных граждан и инвалидов внедряется особый порядок диспансеризации. Для них либо организовывается доставка в медучреждение, либо при невозможности проходить обследование в больнице формируется рабочая группа, и врачи выезжают на дом к пациентам.