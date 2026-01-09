Россиянин убил знакомую, надругался над телом и «забыл» о преступлении

Инцидент произошёл днём 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с хозяйкой жилища, в ходе которой нанес ей множественные удары кухонным ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого злоумышленник совершил надругательство над телом жертвы и скрылся.
Следствие смогло установить личность преступника благодаря планомерной работе по «висякам». 67-летний мужчина полностью признал свою вину. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Дело, включающее обвинения по статьям об убийстве и надругательстве над телом умершей, передано в суд.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил деталей о личности обвиняемого по имени Александр, отметив, что ранее он не имел проблем с законом. Он рассказал, что обвиняемый и потерпевшая работали на одном предприятии и были хорошо знакомы, он часто бывал у неё в гостях. Поводом для трагического конфликта, по словам Горелых, стали обидные, как посчитал обвиняемый, слова, высказанные ему в тот день. При этом, как передает Горелых, сам мужчина в беседе со следователями ссылался на частичную потерю памяти из-за алкогольного опьянения и давности произошедшего, когда описывал события того ноября.
