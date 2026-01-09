Подростки с 14 лет будут приносить присягу при получении гражданства РФ

Если человек изначально откажется от присяги, решение о приеме в гражданство аннулируется с момента его принятия. Также оно будет считаться недействительным, если присяга не была принесена в течение года или если человек умер до ее принесения. Принесение присяги остается обязательным условием для получения российского паспорта, передает ТАСС.