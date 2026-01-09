Подростки с 14 лет будут приносить присягу при получении гражданства РФ

С 9 января 2026 года возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении российского гражданства, снижен с 18 до 14 лет. Об этом сообщила миграционная служба МВД РФ.
Новая норма будет действовать независимо от того, в каком порядке — общем, упрощенном или исключительном — человек принимается в гражданство. Решение о приеме в гражданство будет считаться вступившим в силу со дня принесения присяги.
Если человек изначально откажется от присяги, решение о приеме в гражданство аннулируется с момента его принятия. Также оно будет считаться недействительным, если присяга не была принесена в течение года или если человек умер до ее принесения. Принесение присяги остается обязательным условием для получения российского паспорта, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон, который снижает возраст, с которого граждане обязаны приносить присягу при получении российского гражданства, с 18 до 14 лет.