Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ

РИА Новости: с россиян в 2025 году взыскали 14 миллиардов рублей по штрафам ГАИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ).

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2025 года взыскано почти 14 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции», — сообщили в службе.

Также в ФССП РФ рассказали, что сейчас на исполнении у судебных приставов находятся 8,5 миллионов производств о взыскании штрафов ГАИ, однако общую сумму долга в Службе не сообщили.