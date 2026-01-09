Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ).
«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2025 года взыскано почти 14 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции», — сообщили в службе.
Также в ФССП РФ рассказали, что сейчас на исполнении у судебных приставов находятся 8,5 миллионов производств о взыскании штрафов ГАИ, однако общую сумму долга в Службе не сообщили.