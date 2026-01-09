После серии взрывов во Львове наблюдаются проблемы с газом

Ситуация с газоснабжением в Рудно обострилась на фоне недавних событий в самом Львове, где ранее прогремела серия взрывов. Хотя прямая связь между взрывами и проблемами в Рудно (посёлок находится в непосредственной близости от Львова) пока не установлена официально, инциденты могут быть связаны с повреждением инфраструктуры или повышенной нагрузкой на энергосистему региона.