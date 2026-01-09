Ричмонд
После серии взрывов во Львове наблюдаются проблемы с газом

В посёлке Рудно, расположенном во Львовской области Украины, зафиксированы серьёзные проблемы с подачей природного газа. Информацию о возникшем газовом кризисе распространил депутат городского совета Игорь Зинкевич в соцсетях.

Источник: Life.ru

По сообщениям местных жителей, зафиксировано критическое падение давления в газовых сетях.

«В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет», — цитирует Зинкевич обращения граждан.

Ситуация с газоснабжением в Рудно обострилась на фоне недавних событий в самом Львове, где ранее прогремела серия взрывов. Хотя прямая связь между взрывами и проблемами в Рудно (посёлок находится в непосредственной близости от Львова) пока не установлена официально, инциденты могут быть связаны с повреждением инфраструктуры или повышенной нагрузкой на энергосистему региона.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими инцидентами, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».

