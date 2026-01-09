Умер Валентин Захаров, первый советский фигурист

1 января 2026 года ушел из жизни первый советский фигурист Валентин Захаров. Ему было 92 года. Валентин Захаров принимал участие в чемпионатах Европы и мира. О его кончине оповестили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.