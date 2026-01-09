Ричмонд
Умер Валентин Захаров, первый советский фигурист

На 93-м году жизни скончался первый советский фигурист и участник ЧМ Валентин Захаров.

Источник: Комсомольская правда

1 января 2026 года ушел из жизни первый советский фигурист Валентин Захаров. Ему было 92 года. Валентин Захаров принимал участие в чемпионатах Европы и мира. О его кончине оповестили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

В сообщении сказано, что прощание с фигуристом пройдет 10 января в Москве. Федерация также напомнила о победах спортсмена. Валентин Захаров завоевал золото в международных соревнованиях СССР — Польша в 1954 году, стал серебряным призером международных соревнований фигуристов четырех стран (1958 год) и бронзовым призером соревнований в Варшаве.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова», — говорится в материале.

Во вторник, 6 января, скончался футзалист Алекс Фелипе. Он выступал за ФК «Норильский Никель». Спортсмен скончался вскоре после матча Кубка России против команды «Ухта».