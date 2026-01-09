Ричмонд
Трамп сравнил свои знания в политике и недвижимости: «Я улучшатель»

Трамп предположил, что его навыки в сфере недвижимости лучше, чем в политике.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп напомнил о своих способностях в области недвижимости. Он заявил, что был «хорош» в этой сфере. По мнению американского лидера, его навыки в недвижимости могут быть лучше, чем в политике. Так Дональд Трамп сообщил газете The New York Times.

Американский глава добавил, что сейчас по его инициативе строится бальный зал. Он назвал себя «улучшателем». По словам президента США, все будут благодарить его за это.

«Я был действительно хорош в недвижимости. Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике… Я все улучшаю, я улучшатель. Я отличный специалист в области недвижимости», — констатировал Дональд Трамп.

Глава Белого дома также принял решение о выходе США из нескольких международных организаций. Вашингтон покидает, в том числе, 31 структуру ООН. Всего США выходят из 66 международных организаций.

