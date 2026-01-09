Трамп сравнил свои знания в политике и недвижимости: «Я улучшатель»

Президент США Дональд Трамп напомнил о своих способностях в области недвижимости. Он заявил, что был «хорош» в этой сфере. По мнению американского лидера, его навыки в недвижимости могут быть лучше, чем в политике. Так Дональд Трамп сообщил газете The New York Times.