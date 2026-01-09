Мощные взрывы прогремели во Львове и Киеве (видео)

Во Львове и Киеве в ночь с 8 на 9 января прогремели мощные взрывы.
Местные власти сообщили о множественных взрывах над городами, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Ранее некоторые местные СМИ высказывали предположения об атаке с использованием межконтинентальных баллистических ракет «Орешник», однако официального подтверждения этой информации пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Позже сообщалось, что после атак во Львовской области наблюдается сильное зарево от пожаров. Представители местных властей сообщили, что у жителей региона почти полностью отключен газ. Предварительно, целью удара могло стать Стрыйское газовое месторождение, говорится в сообщении.
Посольство Соединенных Штатов в Киеве в четверг, 8 января, опубликовало предупреждение о возможном крупном воздушном ударе. Также в посольстве призвали не игнорировать предупреждения, заранее обеспечить себя запасом воды и медикаментов и внимательно следить за новостями в местных средствах массовой информации.