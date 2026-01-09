Мощные взрывы прогремели во Львове и Киеве (видео)

Посольство Соединенных Штатов в Киеве в четверг, 8 января, опубликовало предупреждение о возможном крупном воздушном ударе. Также в посольстве призвали не игнорировать предупреждения, заранее обеспечить себя запасом воды и медикаментов и внимательно следить за новостями в местных средствах массовой информации.