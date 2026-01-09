Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме сообщили о возможной отмене виз с четырьмя странами: куда полетят россияне

Тарбаев: РФ работает с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини над отменой виз.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам вскоре могут быть доступны новые туристические направления. Госдума работает над отменой визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Депутат Сангаджи Тарбаев уточнил в беседе с ТАСС, что Африка «находит своего туриста».

Парламентарий напомнил, что у россиян уже есть возможность отправиться в несколько африканских стран без визы. Этот список может быть дополнен еще четырьмя государствами.

«Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней», — оповестил Сангаджи Тарбаев.

Он подчеркнул, что россиянам сейчас доступен полностью безвизовый и условно безвизовый въезд в 120 стран. Так, Латинская Америка практически полностью безвизовая для граждан РФ.