В Госдуме сообщили о возможной отмене виз с четырьмя странами: куда полетят россияне

Россиянам вскоре могут быть доступны новые туристические направления. Госдума работает над отменой визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Депутат Сангаджи Тарбаев уточнил в беседе с ТАСС, что Африка «находит своего туриста».
Парламентарий напомнил, что у россиян уже есть возможность отправиться в несколько африканских стран без визы. Этот список может быть дополнен еще четырьмя государствами.
«Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней», — оповестил Сангаджи Тарбаев.
Он подчеркнул, что россиянам сейчас доступен полностью безвизовый и условно безвизовый въезд в 120 стран. Так, Латинская Америка практически полностью безвизовая для граждан РФ.