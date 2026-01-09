Telegraph: Британия может запретить X из-за чат-бота Grok

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил в интервью радиостанции Greatest Hits Radio, что поручил медиарегулятору Ofcom изучить возможные варианты действий. «X должен взять ситуацию под контроль, и Ofcom пользуется нашей полной поддержкой в принятии мер в связи с этим. Это неправильно. Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я распорядился, чтобы все возможные варианты действий были рассмотрены», — заявил Стармер.