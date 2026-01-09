S7 Airlines запустила рейс между Новосибирском и Когалымом

Летать из Новосибирска в Когалым самолеты компании будут по четвергам.
Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы между Новосибирском и Когалымом (ХМАО). Об этом 8 января сообщили в пресс-службе перевозчика. Новый маршрут связал столицу Сибири с одним из ключевых нефтегазовых городов Югры и стал частью расширения маршрутной сети S7 в начале 2026 года.
«S7 Airlines открыла прямое авиасообщение между Новосибирском и Когалымом. Это уже второе новое направление от авиакомпании в этом году: 6 января первый рейс отправился из Новосибирска в Чебоксары», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно данным на сайте авиаперевозчика, вылет из Новосибирска в Когалым запланирован по четвергам в 7:25 по местному времени (3:25 мск). Самолет будет прибывать в аэропорт Когалыма в 7:15 по местному времени (5:15 мск). Продажи билетов уже открыты, стоимость перелета в одну сторону начинается примерно от 6 тыс. рублей, итоговая цена зависит от даты вылета и выбранного тарифа.
