S7 Airlines запустила рейс между Новосибирском и Когалымом

Согласно данным на сайте авиаперевозчика, вылет из Новосибирска в Когалым запланирован по четвергам в 7:25 по местному времени (3:25 мск). Самолет будет прибывать в аэропорт Когалыма в 7:15 по местному времени (5:15 мск). Продажи билетов уже открыты, стоимость перелета в одну сторону начинается примерно от 6 тыс. рублей, итоговая цена зависит от даты вылета и выбранного тарифа.