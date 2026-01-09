Новогодняя ель из Хабаровского края претендует на звание лучшей в России

В ведомстве отметили, что для участия в голосовании каждый субъект страны должен был представить по одной новогодней ёлке-претенденту. От Хабаровского края на конкурс выдвинуто праздничное дерево, установленное у Дома культуры железнодорожников в посёлке Новый Ургал.