Новогодняя ель из Хабаровского края претендует на звание лучшей в России

Жители Хабаровского края могут принять участие в голосовании за лучшую новогоднюю ель России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», выборы будут длиться в социальной сети «ВКонтакте» до 13 января.
По информации регионального МинЖКХ, конкурс «Ёлки России» проводится среди общественных территорий, благоустроенных в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни, инициированного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.
В ведомстве отметили, что для участия в голосовании каждый субъект страны должен был представить по одной новогодней ёлке-претенденту. От Хабаровского края на конкурс выдвинуто праздничное дерево, установленное у Дома культуры железнодорожников в посёлке Новый Ургал.
Новогоднее дерево наряжено в алые и золотые украшения, а в темноте её озаряют синие гирлянды. С двух сторон к ёлке ведут яркие сверкающие арки. За одной аркой приветливо встречает Снеговик.
По другую сторону замерли главные волшебники зимы — Дед Мороз с белой бородой и Снегурочка в синей шубке. Эта тройка новогодних персонажей, обрамлённая двумя светящимися арками, создаёт главную театральную композицию.
Напомним, что в прошлый раз на конкурс Хабаровский край заявил ель села Тополево, украшенную игрушками ручной работы с изображением амурского тигра, лотоса Комарова, петроглифов Сикачи-Аляна, моста через реку Амур и других объектов региона.