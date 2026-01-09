Ричмонд
В Петербурге активисты пытались помешать сносу здания: их арестовали

В Петербурге задержали одиннадцать протестующих против сноса ВНИИБ.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге планируют снести здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Однако некоторые выступают против демонтажа. Активисты пытались помешать сносу ВНИИБ. Правоохранители арестовали 11 человек за соответствующую акцию, пишет ТАСС.

Отмечается, что в 2025 году в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга поступило заявление о включении здания в реестр объектов культурного наследия. В связи с этим объект не может быть снесен, считают активисты.

«Задержаны 11 человек», — сообщил собеседник агентства.

В управлении следственного комитета по Петербургу между тем назвали законным снос здания. Он начался утром 8 января. Жители при этом неоднократно выходили на протесты. Спедователи пояснили, что застройщик располагает действующим разрешением на стройку.