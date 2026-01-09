Россияне с 2026 года начнут проходить диспансеризацию по новым правилам

В диспансеризацию впервые включат скрининг на гепатит С.
Россияне с 2026 года будут проходить диспансеризацию по обновленным правилам: в программу обследований включат скрининг на вирусные гепатиты, вирус папилломы человека и анализы для оценки репродуктивного здоровья. Об этом сообщил главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик. По его словам, изменения уже заложены в порядок проведения профилактических медосмотров и будут применяться по всей стране.
«Добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было. У женщин также проводится жидкостная цитология — это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию», — сказал Демидик. Информацию передает РИА Новости.
Он уточнил, что расширенный перечень исследований рассчитан на раннее выявление заболеваний, которые могут приводить к нарушению фертильности, онкологическим и тяжелым хроническим патологиям. По данным врача, акцент в новой модели диспансеризации делается на выявление рисков еще до появления явных клинических симптомов, чтобы вовремя направлять пациентов к профильным специалистам и начинать лечение на ранних стадиях.
Пройти диспансеризацию вправе любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста и имеющий действующий полис ОМС, а также российский паспорт. Периодичность профилактических медицинских осмотров устанавливается в зависимости от возраста пациента: в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года; начиная с 40 лет — ежегодно, напоминает Lenta.ru.