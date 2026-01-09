Челябинцы заблокировали несколько сотен мусорных площадок

Неправильная парковка мешает вывозу мусора в Челябинске.
В Челябинске из-за неправильной парковки автомобилей оказались заблокированы сотни контейнерных площадок для сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«С начала января мусоровозы не смогли с первого раза вывезти отходы с 363 площадок. И виной тому стала бездумная парковка граждан», — сообщает пресс-служба мэрии.
В сообщении подчеркивается, что автомобили, припаркованные у контейнеров, создают серьезные препятствия для работы коммунальных служб. Администрация обратилась к горожанам с эмоциональным призывом не оставлять машины у мусорных площадок, так как это приводит к скоплению отходов, неприятному запаху и нарушает чистоту и комфорт дворов.