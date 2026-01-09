Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту

«Однако судебная практика и закон исходят из того, что подарочная карта не является товаром, а дает право предъявителю приобрести у продавца товары либо услуги на указанную в ней сумму. Соответственно, деньги от реализации таких сертификатов являются предоплатой за товары, которые будут приобретены в будущем. Необязательно возвращать всю сумму сертификата. Так, если сертификат был использован не полностью, гражданин имеет право вернуть не потраченную часть сертификата», — подчеркнул Хаминский.