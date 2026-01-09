Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Граждане РФ могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат с помощью письменного требования с указанным номером банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Неважно, подарили гражданину карту или он купил ее сам, ее можно вернуть. Для того, чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счета, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде», — сказал Хаминский.
Юрист напомнил, что российские покупатели сталкиваются с проблемой с возвратом денежных средств при «сгорании» подарочных карт. Он отметил, что деньги в таком случае остаются в распоряжении магазинов.
«Однако судебная практика и закон исходят из того, что подарочная карта не является товаром, а дает право предъявителю приобрести у продавца товары либо услуги на указанную в ней сумму. Соответственно, деньги от реализации таких сертификатов являются предоплатой за товары, которые будут приобретены в будущем. Необязательно возвращать всю сумму сертификата. Так, если сертификат был использован не полностью, гражданин имеет право вернуть не потраченную часть сертификата», — подчеркнул Хаминский.
Кроме того, юрист рассказал, что делать, если продавец отказывается возвращать деньги.
«Если же продавец отказывается вернуть деньги за неиспользованный сертификат, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд. Добросовестный продавец и так вернет денежные средства за неиспользованный сертификат. В любом случае в течение трех лет с момента приобретения сертификата возврат по требованию покупателя является обязанностью продавца», — заключил Хаминский.