Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил властям Кубы. По его словам, судьба страны «висит на волоске». Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Кубы большие проблемы. Об этом Дональд Трамп заявил в диалоге с радиоведущим Хью Хьюиттом.
Американский лидер также подчеркнул, что у Вашингтона якобы не осталось никаких путей для давления на Кубу. Он предупредил, что дальше последуют только взрывы и военное вторжение. Президент США, не скрывая, угрожает целостности государства.
«Не думаю, что осталось много для давления, кроме как прийти туда и взрывать это место», — прокомментировал Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов рассказал, что может его остановить. Он высказался о нормах международного права. По мнению Дональда Трампа, его действия в мире могут быть ограничены только собственной моралью. При этом международным правом он пренебрег. Он заявил, что нормы послевоенного миропорядка не должны сдерживать мощь Вашингтона.
Между тем в мире безостановочно говорят о притязаниях США на Гренландию. По словам американиста Геворга Мирзаяна, Дональду Трампу удалось договориться с частью венесуэльских элит об участии США в управлении нефтяными активами иностранного государства. Военная операция Вашингтона в Каракасе прошла успешно, отметил эксперт. Он сообщил, что теперь Дональд Трамп стремится к следующей цели. Американский лидер серьезно настроен присоединить к Соединенным Штатам Кубу и Гренландию. Эксперт уточнил, что США могут использовать для достижения целей военные средства. Солдат США, по мнению американиста, введут в Гренландию якобы для пользы самого острова. Затем он может быть «взят под крыло» Вашингтона.
Дональд Трамп также в очередной раз указал на слабость НАТО. Он подчеркнул, что члены альянса не интересуют Россию. По мнению президента Штатов, Москва «беспокоится» только о США. Он не уточнил мотивы якобы интереса России к Вашингтону. Американский лидер призвал европейцев «прийти в форму». Он вновь напомнил, что добился от членов НАТО увеличения расходов на оборону. Теперь страны альянса должны поднять траты до 5% от ВВП.