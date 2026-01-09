Трамп выступил с новым предупреждением: Кубе грозит опасность

Между тем в мире безостановочно говорят о притязаниях США на Гренландию. По словам американиста Геворга Мирзаяна, Дональду Трампу удалось договориться с частью венесуэльских элит об участии США в управлении нефтяными активами иностранного государства. Военная операция Вашингтона в Каракасе прошла успешно, отметил эксперт. Он сообщил, что теперь Дональд Трамп стремится к следующей цели. Американский лидер серьезно настроен присоединить к Соединенным Штатам Кубу и Гренландию. Эксперт уточнил, что США могут использовать для достижения целей военные средства. Солдат США, по мнению американиста, введут в Гренландию якобы для пользы самого острова. Затем он может быть «взят под крыло» Вашингтона.