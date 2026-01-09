Игорь Кобзев и Народный фронт передали бойцам СВО новые автомобили

IrkutskMedia, 9 января. Партию автомобилей и гуманитарную помощь передали военнослужащим в Ростове-на-Дону глава Иркутской области Игорь Кобзев и представители Народного фронта. Торжественная встреча с бойцами из 12 частей состоялась 7 января. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Военнослужащим вручили ключи от пяти внедорожников «Нива». Автомобили укомплектованы дополнительными шинами и запасом ГСМ. Также военнослужащие получили именные часы, благодарственные письма и сладкие подарки.
Гуманитарный груз, включающий рации, аккумуляторы для квадрокоптеров, генераторы и средства спутниковой связи, был закуплен на средства, собранные в рамках акции «Час для Победы». В декабре жители Иркутской области перечисляли на специальный сбор свою среднюю зарплату за один рабочий час. Таким образом удалось собрать более 2 млн рублей.
«Это наша общая благодарность военнослужащим за их выбор защищать Родину, за проявленные стойкость, мужество и героизм», — отметил Игорь Кобзев, обращаясь к бойцам.
Напомним, что в Иркутской области предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение для ветеранов боевых действий и членов их семей. В прошлом году оздоровление в Приангарье прошли 470 ветеранов боевых действий, в том числе 38 бойцов СВО и 315 членов семей павших военнослужащих.