Игорь Кобзев и Народный фронт передали бойцам СВО новые автомобили

Гуманитарный груз, включающий рации, аккумуляторы для квадрокоптеров, генераторы и средства спутниковой связи, был закуплен на средства, собранные в рамках акции «Час для Победы». В декабре жители Иркутской области перечисляли на специальный сбор свою среднюю зарплату за один рабочий час. Таким образом удалось собрать более 2 млн рублей.