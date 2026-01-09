Основатель горнолыжного курорта в Арсеньеве Александр Юшин ушёл из жизни

Директор департамента эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры горнолыжного курорта «Арсеньев» и основатель масштабного проекта Александр Юшин скончался на 68-м году жизни. Администрация Арсеньевского городского округа опубликовала некролог и соболезнования родным и близким Александра Николаевича в своём Telegram-канале (18+).
Имя Александра Николаевича неразрывно связано с развитием горнолыжного спорта в нашем городе. В начале восьмидесятых годов прошлого века А. Н. Юшин вместе с увлеченными энтузиастами осваивал горные лыжи, проводил тренировки и соревнования, развивал инфраструктуру трассы и готовил чемпионов. Арсеньев стал центром зимних видов спорта в Приморье и воспитал спортсменов, известных в регионе и России. Благодаря Александру Николаевичу арсеньевская гора «Обзорная» стала символом спортивного духа!
После встречи А. Н. Юшина с Президентом нашей страны В. В. Путиным изменилась судьба горнолыжного курорта. Благодаря поддержке краевой и федеральной власти на трассах появились современный подъемник, специализированная техника, началось строительство новой трассы. Александр Николаевич весь отдавал себя любимому делу и успел увидеть, как сбывается его мечта — на родине горнолыжного спорта строится современный семейный курорт.
Долгие годы Александр Николаевич возглавлял отделение зимних видов спорта краевой комплексной спортивной школы, а в последние годы работал директором департамента эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры курорта «Арсеньев». Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича, его коллегам и ученикам, всем, кто знал этого замечательного человека. Скорбим вместе с вами и сохраняем светлую память о нашем земляке.