Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель горнолыжного курорта в Арсеньеве Александр Юшин ушёл из жизни

Администрация и Дума Арсеньевского городского округа выразили соболезнования родным и близким покойного.

Источник: PrimaMedia.ru

Директор департамента эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры горнолыжного курорта «Арсеньев» и основатель масштабного проекта Александр Юшин скончался на 68-м году жизни. Администрация Арсеньевского городского округа опубликовала некролог и соболезнования родным и близким Александра Николаевича в своём Telegram-канале (18+).

Имя Александра Николаевича неразрывно связано с развитием горнолыжного спорта в нашем городе. В начале восьмидесятых годов прошлого века А. Н. Юшин вместе с увлеченными энтузиастами осваивал горные лыжи, проводил тренировки и соревнования, развивал инфраструктуру трассы и готовил чемпионов. Арсеньев стал центром зимних видов спорта в Приморье и воспитал спортсменов, известных в регионе и России. Благодаря Александру Николаевичу арсеньевская гора «Обзорная» стала символом спортивного духа!

После встречи А. Н. Юшина с Президентом нашей страны В. В. Путиным изменилась судьба горнолыжного курорта. Благодаря поддержке краевой и федеральной власти на трассах появились современный подъемник, специализированная техника, началось строительство новой трассы. Александр Николаевич весь отдавал себя любимому делу и успел увидеть, как сбывается его мечта — на родине горнолыжного спорта строится современный семейный курорт.

Долгие годы Александр Николаевич возглавлял отделение зимних видов спорта краевой комплексной спортивной школы, а в последние годы работал директором департамента эксплуатации объектов горнолыжной инфраструктуры курорта «Арсеньев». Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича, его коллегам и ученикам, всем, кто знал этого замечательного человека. Скорбим вместе с вами и сохраняем светлую память о нашем земляке.