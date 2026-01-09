Основатель горнолыжного курорта в Арсеньеве Александр Юшин ушёл из жизни

Имя Александра Николаевича неразрывно связано с развитием горнолыжного спорта в нашем городе. В начале восьмидесятых годов прошлого века А. Н. Юшин вместе с увлеченными энтузиастами осваивал горные лыжи, проводил тренировки и соревнования, развивал инфраструктуру трассы и готовил чемпионов. Арсеньев стал центром зимних видов спорта в Приморье и воспитал спортсменов, известных в регионе и России. Благодаря Александру Николаевичу арсеньевская гора «Обзорная» стала символом спортивного духа!