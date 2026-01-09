Отлов тигров продолжается в Приморском крае

Четыре тигрёнка были замечены вдоль автодороги между селом Амгу и посёлком Терней. Информацию о малышах направили профильным специалистам, которые приняли решение об изъятии животных из естественной среды обитания, так как в таком возрасте они не имеют навыков самостоятельного выживания в тайге. 7 января зверят удалось обнаружить. Двое тигрят к тому часу уже погибли — поиски осложнялись отсутствием точных геоданных о лёжке малышей, а протяжённость дороги, где их видели, превышает 200 километров. Когда лёжку обнаружили, тигрята успели её покинуть, специалистам пришлось искать их в лесу.