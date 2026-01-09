Отлов тигров продолжается в Приморском крае

Четыре тигрёнка были замечены вдоль автодороги между селом Амгу и посёлком Терней. Информацию о малышах направили профильным специалистам, которые приняли решение об изъятии животных из естественной среды обитания, так как в таком возрасте они не имеют навыков самостоятельного выживания в тайге. 7 января зверят удалось обнаружить. Двое тигрят к тому часу уже погибли — поиски осложнялись отсутствием точных геоданных о лёжке малышей, а протяжённость дороги, где их видели, превышает 200 километров. Когда лёжку обнаружили, тигрята успели её покинуть, специалистам пришлось искать их в лесу.
Двоих выживших тигрят (см. фото) поймали и отвезли в реабилитационный центр села Алексеевка, где их ждёт полный ветеринарный осмотр. Предполагаемый возраст детёнышей — три месяца, каждый малыш весит менее 10 килограмм. Их родительницу выследить не удалось, есть риск, что её застрелили браконьеры.
Ещё одного тигра отловили 8 января в окрестностях посёлка Ключевой Надеждинского округа. Это конфликтный взрослый самец, который неоднократно беспокоил жителей села, а в последний визит, 6 января, он задавил лошадь в подсобном хозяйстве. Дебошира тоже доставили в Алексеевку, ветеринары реабилитационного центра «Тигр» выяснят, нет ли у хищника травм, вынудивших его изменить своё охотничье поведение.
Первого в 2026 году тигра поймали в Приморье около села Верхний Перевал Пожарского округа. Конфликтный самец визуальных травм не имел. Скорее всего, его вывезут в незаселённую местность и отпустят, снабдив спутниковым ошейником для дальнейшего мониторинга.