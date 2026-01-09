В Ноябрьске на торги выставили автобусы с космическим пробегом

Выставленные на торги автобусы были выпущены в 2012 году.
Муниципальное предприятие «ПП» Ноябрьска (ЯНАО) выставило на торги два автобуса ЛиАЗ. Суммарный пробег техники превышает 1,3 миллиона километров. Информация об аукционе опубликована на сайте «Торги России» в Ямало-Ненецком автономном округе.
«ЛиАЗ 52922. Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. Секция торгов: аренда / безвозмездное пользование. Организатор торгов: МУП “ПП”», — следует из карточек товара.
Оба автобуса базируются в Ноябрьске. Ограничения и обременения на имущество не установлены, у транспортных средств есть оригинал ПТС. Первый автобус имеет пробег 681 272 км и текущую цену 290 тыс. рублей. Второй — с пробегом 702 613 км — оценивается в 276,5 тыс. рублей.
Потенциальным участникам предлагается подать ценовые предложения через открытую процедуру, детали которой приведены в опубликованной на «Торги России» аукционной документации. Сейчас транспорт находится в муниципальной собственности.
Транспорт новый собственник получил по договору купли-продажи.