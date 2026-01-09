Дипломатическая служба Европейского союза, получив официальный запрос от евродепутата, не смогла предоставить список 19 стран, на которые, по заявлению ее главы Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет. Об этом в социальной сети X сообщил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
В ответном письме от 7 января европейские дипломаты ограничились общими формулировками.
В ответе говорится, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии», включая «вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами». При этом ни одного примера такой страны в письме предоставлено не было.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил европейских политиков, что Россия даст сокрушительный ответ на возможное нападение. Он подчеркнул, что любое посягательство на страну встретит решительную реакцию.
До этого дипломат утверждал, что ЕС даже не пытается скрывать своих планов по подготовке к войне с Россией. Он отметил, что главным препятствием к миру на Украине является Брюссель.