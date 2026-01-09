Дипслужба ЕС не смогла назвать 19 стран, на которые Россия якобы нападала

В ответе говорится, что «в течение последних 100 лет Россия — а до этого СССР — предпринимали неспровоцированные акты агрессии», включая «вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами». При этом ни одного примера такой страны в письме предоставлено не было.