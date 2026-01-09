Казахстанцев предупредили об опасности рекламы лекарств с известными врачами

Одним из тех, чье изображение использовали для рекламы непроверенных БАДов, стал президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман. На распространенном в Сети видео он убедительно рекламирует лекарство для суставов и обещает избавление от боли. При этом сам медик нигде не снимался и ничего не рекламировал, а весь ролик — дипфейк. И таких публикаций, сгенерированных искусственным интеллектом, на просторах интернета немало.
В последнее время врачам приходится часто публиковать опровержения и предупреждать пациентов о фейках со своим участием. «Это может быть опасным, так как часто они рекламируют такие вещи, которые, так скажем, не имеют сертификата и не прошли соответствующую проверку, не одобрены, и они могут нести определённые риски, токсические, могут неблагоприятно повлиять на здоровье, помимо того, что это бессмысленная трата денег», — поделился Алмаз Шарман.
Обращения в полицию эффекта не дали, найти таких злоумышленников практически нереально. Поэтому врачам приходится самим отстаивать свое честное имя и предупреждать казахстанцев о фейках с их участием.
«В нашей стране есть закон, который запрещает использовать врача и образ врача для рекламы лекарственных препаратов за пределами аудитории. Если делает это, то только рассказывает о клинических исследованиях, реально, на определенном количестве пациентов, поэтому всей этой рекламе, которая говорит, что препарат излечивает 100%, конечно, верить нельзя», — предупреждает эксперт в области здравоохранения Вячеслав Локшин.
Возможности искусственного интеллекта растут с каждым днем, и никто не дает гарантии, что завтра дипфейки уже будут консультировать за большие деньги пациентов, уже неся реальную угрозу жизни и здоровью казахстанцев. Поэтому юристы отмечают, что правоохранительные органы должны быть всегда на шаг впереди таких мошенников.
«Чтобы не сильно работать, мое мнение такое, они начинают запрещать всё это дело. Надо не запрещать, надо расследовать, понимать, как быстро установить, кто это сделал, откуда выпущено, и привлечь к ответственности. Не просто запреты и блокировки, это не работает», — заявил юрист Евгений Яворский.
Эксперты отмечают, чем больше растет ИИ, тем больше будет дипфейк-атак и мошеннические способы обмана станут более изощренными. Любую информацию, когда от человека требуют срочных действий, всегда необходимо проверять, даже если это указания по работе от начальника в мессенджере.
«Можно очень много говорить про визуальные аномалии — неестественное движение губ, бровей, нерегулярное моргание, не соответствие жестикуляции речи, важно обращать внимание на освещение — неровные тени, разные оттенки кожи на лице, и, конечно, голос звучит всегда монотонно, безэмоционально», — делится сопредседатель комитета по ИБ альянса QAZTECH Евгений Пилотин.
Что касается медицинских дипфейков: ни один врач не будет навязывать препарат в рекламе, говорить о «последних упаковках» и срочной покупке, а тем более — обещать стопроцентный результат.