Казахстанцев предупредили об опасности рекламы лекарств с известными врачами

В последнее время врачам приходится часто публиковать опровержения и предупреждать пациентов о фейках со своим участием. «Это может быть опасным, так как часто они рекламируют такие вещи, которые, так скажем, не имеют сертификата и не прошли соответствующую проверку, не одобрены, и они могут нести определённые риски, токсические, могут неблагоприятно повлиять на здоровье, помимо того, что это бессмысленная трата денег», — поделился Алмаз Шарман.