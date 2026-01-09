Центральное разведывательное управление США получает основные сведения, касающиеся украинского конфликта, с Украины и из Британии, заявил военный аналитик из США Андрей Мартьянов.
Он уточнил, что Киев и Лондон часто передают недостоверную информацию.
«В ЦРУ основная информация об Украине поступает через украинцев и британцев. Это всё, что следует знать об этих людях. Они дилетанты в части оценки достоверности информации. Красивые выражения вроде “конкурирующие гипотезы” и “методы” они не используют», — сказал Мартьянов.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Мартьянов отметил, что, по его мнению, в настоящее время «происходит деградация западных разведслужб».
«Мы увидели фактически полное крушение военной разведывательной системы объединённого Запада, и она идёт вниз, уходит со сцены», — заявил он.
Напомним, экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон Британия больше других западных стран стремится ослабить Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что Британия и Франция сократили численность планируемого совместного военного контингента для его отправки на Украину до 15 тысяч человек.