Россиян в январе ждут три рабочие недели

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россияне будут работать всего три недели в январе, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя января начнется в понедельник 12 числа, и рабочих недель в январе будет всего три», — сказала Подольская.
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» для РИА Новости, работать в новогодние праздники собирались в общей сложности 36% россиян, из них 16% — на основном месте работы, 13% — совмещать основную работу и подработку, а 7% — только подработать.