В штате Орегон сотрудники погранслужбы США отрыли огонь по людям: что произошло

Сотрудники американской Погранично-таможенной службы открыли огонь в Портленде. В результате пострадали два человека. Об этом заявили в пресс-службе местного отделения ФБР.
В материале отмечается, что стрельба произошла в ночь на 9 января. Ведется расследование инцидента. К настоящему моменту подробности неизвестны.
«ФБР в Портленде расследует стрельбу, которая произошла примерно в 14:15. К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы, были ранены два человека», — говорится в сообщении ФБР.
Двумя днями ранее в Миннесоте агент иммиграционной службы США открыл огонь по американке. Он застрелил женщину при попытке досмотра ее автомобиля. Она якобы проигнорировала требования агента уступить дорогу. Кадры видео демонстрируют, что американка пыталась объехать силовика, а он открыл огонь.