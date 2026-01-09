Россиянам рассказали, как вырастут алименты в 2026 году

Вместо прежнего ориентира — минимального размера оплаты труда (МРОТ) — в доход семьи будет включаться сумма, рассчитанная на основе среднемесячной номинальной заработной платы по экономике конкретного региона за предшествующий год.
Парламентарий подчеркнул, что данный переход от МРОТ к региональному показателю зарплаты призван более точно отразить реальную потребность семей в поддержке.
«Если ранее при отсутствии официальных алиментов или при устной договорённости соцслужбы могли засчитать в доход семьи сумму, эквивалентную 25% от МРОТ (в 2025 году это 5610 рублей), то с марта 2026 года базой станет значительно более высокий региональный коэффициент», — пояснил Чаплин.
Депутат привел наглядный пример: если в Краснодарском крае средняя зарплата в 2024 году составляла 70 410 рублей, то начисление алиментов на одного ребенка, которое будет засчитываться в доход для пособия, составит 17 602,5 рубля, что существенно превышает прежние 5610 рублей. При этом доли, взимаемые на содержание детей (¼ на одного ребенка, ⅓ на двоих, ½ на троих и более), остаются без изменений.
Чаплин акцентировал внимание на том, что это изменение напрямую влияет только на процедуру оценки нуждаемости государством и не меняет порядка фактических выплат между родителями.
В связи с этим депутат настоятельно рекомендовал семьям официально оформлять алиментные обязательства. Он предупредил, что любые неофициальные договорённости с 2026 года станут финансово невыгодными для получателя пособия, поскольку такие суммы не будут приниматься в расчет социальными службами. Наиболее быстрым и надёжным способом Чаплин назвал нотариальное соглашение, а при отсутствии полюбовного согласия — обращение в суд.
Кроме того, Чаплин отметил усиление контроля за неплательщиками. Он напомнил о функционировании с мая 2025 года электронного реестра злостных неплательщиков ФССП, который является общедоступным. Работодатели обязаны проверять кандидатов по этому реестру, и в случае обнаружения должника — инициировать удержание алиментов из его заработка. По словам депутата, эти меры направлены на адекватный учет реальных экономических условий и обеспечение достойного уровня жизни детей.
Тем временем в Республике Татарстан с 1 января 2026 года увеличен размер единовременных выплат для контрактников, направляемых для выполнения задач в зоне специальной военной операции, а также для военнослужащих новых формирований. Сумма выплаты теперь составляет 2,9 миллиона рублей, из которых 2,5 млн предоставляет республиканский бюджет, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.
