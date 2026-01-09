Россиянам рассказали, как вырастут алименты в 2026 году

Депутат привел наглядный пример: если в Краснодарском крае средняя зарплата в 2024 году составляла 70 410 рублей, то начисление алиментов на одного ребенка, которое будет засчитываться в доход для пособия, составит 17 602,5 рубля, что существенно превышает прежние 5610 рублей. При этом доли, взимаемые на содержание детей (¼ на одного ребенка, ⅓ на двоих, ½ на троих и более), остаются без изменений.