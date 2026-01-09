В Приморье первого в году конфликтного тигра переселили подальше от людей

Отловленного тигра, крупного здорового самца без видимых травм, доставили в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, где специалисты подтвердили хорошее состояние животного и отсутствие заболеваний. Правительство Приморья отметило, что этот случай стал первым в новом году на фоне прошлогодней статистики, когда из дикой природы края изъяли 14 амурских тигров, часть из которых затем вернули в природу, а других отправили в зоопарки страны.