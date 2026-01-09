В Приморье первого в году конфликтного тигра переселили подальше от людей

Амурского тигра, которого признали первым «конфликтным» в 2026 году и отловили у села Верхний Перевал Пожарского округа, обследовали и выпустили в удалённый участок тайги, оснастив спутниковым ошейником для наблюдения.
Telegram-канал Центра «Амурский тигр» сообщил, что зверя поймали после неоднократных выходов к таёжному посёлку, куда он пришёл вслед за копытными, а затем начал есть местных собак. Отлов решил провести ради безопасности людей и защиты самого редкого хищника. Хищника пытались изъять из дикой природы с начала декабря, однако операция затянулась и поймать зверя удалось лишь 5 января.
Отловленного тигра, крупного здорового самца без видимых травм, доставили в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, где специалисты подтвердили хорошее состояние животного и отсутствие заболеваний. Правительство Приморья отметило, что этот случай стал первым в новом году на фоне прошлогодней статистики, когда из дикой природы края изъяли 14 амурских тигров, часть из которых затем вернули в природу, а других отправили в зоопарки страны.
После завершения обследования было принято решение о транслокации: тигра перевезли подальше от населённых пунктов в малонаселённый район тайги с достаточным количеством копытных животных в качестве естественной кормовой базы. На хищника надели спутниковый ошейник, чтобы специалисты могли отслеживать его перемещения и контролировать адаптацию к новым условиям, фиксируя, что он держится подальше от жилья людей.
Эксперты подчёркивают, что многолетняя практика перемещения конфликтных тигров в отдалённые районы даёт положительные результаты: животные-переселенцы, как правило, после релокации перестают выходить к населённым пунктам и выбирают для жизни глубину тайги, оставаясь под наблюдением инспекторов и специалистов Центра «Амурский тигр».