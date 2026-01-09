Трамп назвал личную мораль единственным ограничителем своей власти

Утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. Что известно о нападении американских войск на страну на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».