Трамп назвал личную мораль единственным ограничителем своей власти

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times сделал резонансное заявление относительно своих полномочий в качестве верховного главнокомандующего.
На вопрос о пределах его власти в мировых делах Трамп ответил, что единственным сдерживающим фактором для него является не международное право, а его личные убеждения.
— Да, есть кое-что. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановит, — процитировало издание слова политика.
Ранее Трамп заявил, что контроль Белого дома над Венесуэлой может продлиться дольше года. Американский президент также отметил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, когда «это станет безопасно».
Утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. Что известно о нападении американских войск на страну на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».
Атака Штатов на Венесуэлу длилась менее получаса. В результате ударов был серьезно поврежден порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.