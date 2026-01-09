Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал личную мораль единственным ограничителем своей власти

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times сделал резонансное заявление относительно своих полномочий в качестве верховного главнокомандующего.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times сделал резонансное заявление относительно своих полномочий в качестве верховного главнокомандующего.

На вопрос о пределах его власти в мировых делах Трамп ответил, что единственным сдерживающим фактором для него является не международное право, а его личные убеждения.

— Да, есть кое-что. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановит, — процитировало издание слова политика.

Ранее Трамп заявил, что контроль Белого дома над Венесуэлой может продлиться дольше года. Американский президент также отметил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, когда «это станет безопасно».

Утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. Что известно о нападении американских войск на страну на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».

Атака Штатов на Венесуэлу длилась менее получаса. В результате ударов был серьезно поврежден порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше