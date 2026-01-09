С 2026 года в России меняются правила диспансеризации: что включат в обследование

В России меняются правила диспансеризации. С 2026 года обследование будет включать скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. Россиянам также предстоит сдать анализы для оценки репродуктивного здоровья. Такими сведениями поделился врач-терапевт Дмитрий Демидик, цитирует РИА Новости.
Он рассказал об особом порядке диспансеризации для инвалидов и маломобильных граждан РФ. В том числе, врачи будут сами выезжать к пациентам. Кроме того, таким россиянам могут организовать доставку в больницу.
«Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было», — пояснил Дмитрий Демидик.
Между тем Госдума работает над отменой визового режима с четырьмя странами. В их числе Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини.