С 2026 года в России меняются правила диспансеризации: что включат в обследование

Врач Демидик: скрининги на вирусные гепатиты будут включены в диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

В России меняются правила диспансеризации. С 2026 года обследование будет включать скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. Россиянам также предстоит сдать анализы для оценки репродуктивного здоровья. Такими сведениями поделился врач-терапевт Дмитрий Демидик, цитирует РИА Новости.

Он рассказал об особом порядке диспансеризации для инвалидов и маломобильных граждан РФ. В том числе, врачи будут сами выезжать к пациентам. Кроме того, таким россиянам могут организовать доставку в больницу.

«Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было», — пояснил Дмитрий Демидик.

Между тем Госдума работает над отменой визового режима с четырьмя странами. В их числе Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини.