Berlingske: ВС Дании обязаны сразу же открывать огонь в случае вторжения

Военные Дании обязаны открыть огонь без предупреждения, а также «без дополнительных приказов командования» в случае вторжения, сообщает Berlingske.
Издание ссылается на соответствующий приказ от 1952 года.
«Вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов», — говорится в документе.
В Минобороны Дании подтвердили изданию, что данный приказ продолжает действовать.
«Это означает, что солдатам ВС Дании в Гренландии пришлось бы открыть огонь в случае нападения американских войск», — сказано в материале.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать». По данным Origo, Европа нервничает из-за риторики Соединённых Штатов в отношении Гренландии.
Ранее сообщалось, что Трамп не исключил, что ему придётся сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением Североатлантического альянса.