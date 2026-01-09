Ричмонд
Berlingske: ВС Дании обязаны сразу же открывать огонь в случае вторжения

Военные Дании обязаны открыть огонь без предупреждения, а также «без дополнительных приказов командования» в случае вторжения.

Источник: Аргументы и факты

Военные Дании обязаны открыть огонь без предупреждения, а также «без дополнительных приказов командования» в случае вторжения, сообщает Berlingske.

Издание ссылается на соответствующий приказ от 1952 года.

«Вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов», — говорится в документе.

В Минобороны Дании подтвердили изданию, что данный приказ продолжает действовать.

«Это означает, что солдатам ВС Дании в Гренландии пришлось бы открыть огонь в случае нападения американских войск», — сказано в материале.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать». По данным Origo, Европа нервничает из-за риторики Соединённых Штатов в отношении Гренландии.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил, что ему придётся сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением Североатлантического альянса.

