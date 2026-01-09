Генменеджер «Авангарда» уточнил информацию по состоянию травмированного Волкова

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал отсутствие в составе на матч с «Металлургом» нападающего Александра Волкова.
«Александр не поможет “Авангарду” в ближайших матчах, точные сроки восстановления после травмы станут известны после полного обследования в Омске», — сообщил Сопин в телеграм-канале клуба. Отдельно отмечается, что конкретных сроков восстановления хоккеиста пока нет.
Напомним, что Волков получил травму в матче с «Ак Барсом». Главный тренер «ястребов» Ги Буше сообщал, что игрок может пропустить три месяца.