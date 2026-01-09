В Приморье браконьеры осиротили четырых амурских тигрят

Четырех беззащитных тигрят, оставшихся без матери, обнаружили на заброшенной дороге между селом Амгу и поселком Терней в Приморье. Несмотря на оперативные меры, спасти удалось только двоих. По предварительным данным, тигрица могла стать жертвой браконьеров, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как сообщили специалисты Центра «Амурский тигр», сигналом к началу поисков послужили видео, распространившиеся в социальных сетях 6 января. На кадрах были запечатлены четыре детеныша амурского тигра, безнадзорно находившиеся у автодороги. Отсутствие взрослой тигрицы вызвало у биологов серьезные опасения.
К моменту, когда специалисты нашли выводок, двое тигрят были уже мертвы. Фото: Центр «Амурский тигр».
Участок дороги протяженностью более 200 километров, труднодоступная местность и изначальное отсутствие точных координат места съемки значительно замедлили работу. Группа, в которую вошли сотрудники охотнадзора Приморского края, Центра «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинского заповедника, потратила драгоценное время сначала на локализацию точки, а затем на тропление уже ушедших в лес малышей.
К моменту, когда специалисты нашли выводок, двое тигрят были уже мертвы. Тела погибших животных направлены на патолого-морфологическую экспертизу, которая поможет установить точную причину их гибели.
Двух выживших детенышей удалось отловить.
«Сейчас они доставлены в специализированный центр реабилитации в селе Алексеевка. Здесь тигрята пройдут полный ветеринарный осмотр, их выкормят и выходят, чтобы в будущем они смогли вернуться в дикую природу», — рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».
Главная загадка — судьба матери-тигрицы. В ходе поисков следов взрослого животного обнаружено не было. Она могла стать жертвой браконьеров. Именно эта версия и объясняет «тихий» формат проведения всей операции. Специалисты сознательно избегали публичности, понимая, что излишнее внимание к беззащитным тигрятам, информация о которых уже «утекла» в сети, может привлечь нежелательных лиц и окончательно погубить малышей.