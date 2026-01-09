В Приморье браконьеры осиротили четырых амурских тигрят

Главная загадка — судьба матери-тигрицы. В ходе поисков следов взрослого животного обнаружено не было. Она могла стать жертвой браконьеров. Именно эта версия и объясняет «тихий» формат проведения всей операции. Специалисты сознательно избегали публичности, понимая, что излишнее внимание к беззащитным тигрятам, информация о которых уже «утекла» в сети, может привлечь нежелательных лиц и окончательно погубить малышей.